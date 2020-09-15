Театр и филармония на Камчатке открылись с ограничениями

Учреждения культуры возобновили работу с учетом эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Предприняты все необходимые меры предосторожности – для посетителей создана возможность купить на месте медицинскую маску, а также средства индивидуальной защиты и обработки рук дезинфицирующими средствами.

«Рассадка предполагает единовременное пребывание в зрительном зале не более 50 человек», – цитирует пресс-служба слова министра культуры региона Светланы Айгистовой.

Впервые после начала пандемии в Камчатском художественном музее заработали выставки. Чтобы избежать скопления людей, билеты на мероприятия рекомендуется приобретать на официальных сайтах театра и филармонии.