Театр имени Вахтангова в сотом сезоне поставит более 12 премьерных спектаклей

Об этом было объявлено в понедельник на сборе труппы.

Перед сбором труппы в театре прошло техническое шоу, показавшее результаты модернизации светового и механического оборудования Основной сцены за последние два года. Авторами шоу стали Руслан Майоров и Александр Матвеев. После этого художественный руководитель Римас Туминас и директор Кирилл Крок подвели итоги деятельности в прошедшем сезоне, а затем худрук представил планы театра.

Первой премьерой театра станет спектакль «Соломенная шляпка», поставленный по пьесе Эжена Лабиша. Его показы состоятся 6 и 7 октября на Новой сцене. Постановка была впервые показана на Вахтанговской сцене в 1939 году Андреем Тутышкиным, в главной роли был Владимир Осенев, рассказал Туминас.

Пьесу снова поставит Михаил Цитриняк, роли исполнят Леонид Бичевин, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Лидия Вележева, Александра Стрельцина, Андрей Ильин, Марина Есипенко, Рубен Симонов и другие.