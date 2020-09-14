В Израиле нашли трещину, в которую обвалилась часть древнего города 3700 лет назад

О результатах исследования сообщает журнал PLOS ONE.

Исследование вела команда израильских и американских археологов. Они нашли доказательства того, что процветавший в древности ханаанский город Тель-Кабри был внезапно покинут из-за мощного землетрясения.

Участок в Тель-Кабри, в котором находятся руины ханаанского дворца и города, датируется примерно 1900-1700 годами до нашей эры. Несколько сезонов назад ученые обнаружили траншею, которая проходит через часть дворца.

Поначалу они решили, что траншея была вырыта в последние несколько десятилетий или, самое большее, столетие или два назад. Однако в прошлом году ученые нашли доказательства того, что траншея является древней и нерукотворной — она возникла в результате землетрясения, буквально расколовшего землю под древним городом.

Длина траншеи составляет не менее 30 метров. В ней был найден целый участок стены, обрушившийся в нее, а также остатки стен и полов, участки с деформированными гипсовыми полами и стенами, которые сползли в траншею. Также ученые нашли остатки древних кирпичей, под которыми лежали фрагменты керамики — по всей видимости, сосуды сыпались с полок при подземных толчках.

«Это действительно похоже на то, что земля просто разверзлась и все, что находилось по обе стороны, упало в эту трещину», — рассказал профессор Эрик Клайн из Университета имени Джорджа Вашингтона. По его словам, в одной из засыпанных обвалом кладовых ученые обнаружили 40 кувшинов, в которых хранилось вино, — этот винный погреб стал самым большим из всех, найденных на Ближнем Востоке.