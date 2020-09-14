Власти Петербурга выделят более 760 млн рублей на поддержку частных театров

Слова губернатора города Александра Беглова цитирует пресс-служба администрации Петербурга.

По словам Беглова, к открытию театрального сезона 23 негосударственных театра получат субсидии. При этом общий объем финансовой поддержки проектам НКО в сфере культуры достигает почти 650 млн рублей, с учетом двух этапов конкурса — более 760 млн.

«Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего. Мы просто обязаны им помочь, выделить средства на продолжение проектов, новые постановки, проведение фестивалей», — заявил Беглов.

В числе получателей субсидий — театр «Кукольный формат (КУКФО)», Karlsson Haus, театр «Лицедеи», Инженерный театр АХЕ, «Комик-трест», Театральная лаборатория Яны Туминой, театр «Странствующие куклы господина Пэжо» и театр «Остров».

Полный список организаций и проектов, которым будет выделена финансовая поддержка, будет опубликован на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга.