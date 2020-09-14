Аксенов заявил о готовности поддержать раскопки могил времен Крымской войны

Об этом говорится в обращении главы региона к участникам историко-археологического проекта «Крым-Севастополь 2020».

По словам Аксенова, власти полуострова готовы поддерживать проекты, в том числе международные, по сохранению исторической памяти. В частности, в рамках проекта «Крым-Севастополь 2020» Фонда развития русско-французских исторических инициатив планируются раскопки и поиск могил русских, английских и французских солдат, которые погибли во время Крымской войны 1853–1856 годов.

«Мы высоко ценим работу, проводимую фондом, и намерены всячески поддерживать эти и последующие изыскания. Ведь кроме сугубо научной значимости данных исследований, это и наша общая историческая память, побуждающая нас оберегать человечество от пагубных войн и конфликтов», — говорится в обращении Аксенова. Документ зачитал зампредседателя совмина Крыма — постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, в годы Крымской войны полуостров стал главным театром боевых действий. «А русофобия на Западе в те времена, как и сегодня, использовалась для взращивания ненависти к жителям и защитникам Крыма», — добавил глава республики.