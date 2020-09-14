В ярославском Толчкове начали реставрировать Храм Иоанна Предтечи

В настоящее время эксперты восстанавливают изразцовый декор, передает телеканал «Россия – Культура».

Храм является объектом культурного наследия XVII века и одним из самых знаменитых памятников ярославской архитектуры. Сегодня это единственный в России пятнадцатиглавый храм, самый богатый по своему декоративному украшению. В 2001 году изображение церкви было помещено на тысячерублевой купюре.

Первым этапом реставрации станет восстановление изразцов, которых насчитывается более тысячи, причем только на уровне галереи и крылец ‒ почти 180. Нижний ярус церкви украшен изразцами, изображения которых основаны на трех сюжетах и 19 вариациях: птицы, вазоны и геометрический орнамент.

Реставраторам удалось по малым фрагментам определить сюжеты, которые присутствовали на утраченных изразцах. Однако на храме сюжеты расположены в хаотичном порядке, поэтому понять логику мастеров XVII века экспертам пока не удается.