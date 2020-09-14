Выступавшего на скандальном фестивале в Крыму диджея mr. Basic забили до смерти

В Крыму задержаны подозреваемые в убийстве Сергея Бабина, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Накануне диджей скончался в больнице Евпатории в результате травм, полученных в ходе драки. По факту инцидента следственный отдел межмуниципального отдела полиции МВД России «Сакский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемые задержаны. Как выяснило следствие, инцидент произошел 8 сентября. Диджей снимал домик со своей командой, между ними и соседней компанией возник конфликт, вылившийся в драку. В ходе конфликта Бабина ударили по голове камнем.

Диджей был доставлен в городскую больницу и введен в состояние искусственной комы, однако на пятые сутки после инцидента Бабин скончался.

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