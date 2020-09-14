Суд отказался обязать Минкультуры РФ выдать прокатное удостоверение проекту «Дау»

В удовлетворении требований ООО «Феномен Филмз» отказано в полном объеме, сообщает РИА Новости.

В своем заявлении кинокомпания просила обязать Министерство культуры России выдать четырем фильмам проекта «Дау» прокатные удостоверения.

В ноябре 2019 года кинокомпания получила письмо от Минкультуры с отказом в выдаче прокатных удостоверений фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» и «Дау. Новый человек». В обращении «Феномен Филмз» потребовал признать недействительным отказ и обязать Минкультуры допустить фильмы к прокату.

Однако экспертами Минкультуры было достоверно установлено наличие в фильмах сцен порнографического характера, снятых не в рамках актерской игры, а в ходе натуралистической съемки происходящего. По словам представителей ответчика, в фильмах проекта спорные сцены являются частью сюжета, их целью якобы является передача «общего смысла сюжета и переживаний героев».