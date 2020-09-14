Петергоф отпраздновал 315-летие открытием после полугодового перерыва

В парке музея торжественно открыли фонтаны и памятник Петру I, передает телеканал «Россия – Культура».

Памятник основателю Северной столицы хранился в фондах музея 75 лет. Под залпы фейерверка в Нижнем парке был торжественно запущен Большой каскад и фонтан «Самсон», отмечает телеканал.

На церемонии присутствовали сотни гостей, для которых после полугодового карантина открылись парадные залы Большого дворца, «Церковный корпус» и «Особая кладовая».

История Петергофа, как отмечается в сообщении, началась 13 сентября 1705 года, когда в походном журнале Петра Первого появилась запись: «Наша шнява "Мункер" пошла в Петербурх, после полудня в 4 часа против Петергофа кинула якорь».