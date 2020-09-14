Заворотнюк отметила годовщину свадьбы, выложив в Instagram фото рисунков дочери

Российская актриса сделала публикацию в соцсетях впервые за долгое время, отметили пользователи.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», — говорится в подписи к фотографии, которую оставила актриса.

В комментариях к публикации пользователи соцсети пожелали актрисе, страдающей от последствий онкологического заболевания, здоровья и скорейшего выздоровления. «Это счастье — видеть Ваши публикации», «Настенька, мы все очень ждем вашего выздоровления и скорейшей встречи, мы вас очень любим, переживаем и поддерживаем!», «Настя! Посылаю вам самые теплые лучики. Будьте здоровы», — пишут люди.

В августе 2019 года Заворотнюк прекратила участвовать в съемках и театральных постановках. Позднее стало известно, что актриса проходит курс лечения от рака мозга.