Основатель издательства «Арка» стал первым зампредседателя комитета по культуре Петербурга

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора города.

Создавший петербургское издательство «Арка» Борис Пиотровский — также один из авторов проекта «Эрмитаж VR». Решение о его назначении первым зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга принял губернатор Александр Беглов.

«Приказ о назначении подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко», — говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с документом, Пиотровский начал работу с 14 сентября.

Издательство «Арка» было основано в 2006 году. Его книги раскрывают мир искусства и культурологии для детей и взрослых, любителей и знатоков.