Основатель издательства «Арка» стал первым зампредседателя комитета по культуре Петербурга

14.09.2020
Создавший петербургское издательство «Арка» Борис Пиотровский — также один из авторов проекта «Эрмитаж VR». Решение о его назначении первым зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга принял губернатор Александр Беглов.
«Приказ о назначении подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко», — говорится в сообщении пресс-службы.
В соответствии с документом, Пиотровский начал работу с 14 сентября.
Издательство «Арка» было основано в 2006 году. Его книги раскрывают мир искусства и культурологии для детей и взрослых, любителей и знатоков.