Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”»

Фильмы 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» будут показаны в кинотеатре с 21 по 24 сентября, сообщила пресс-служба.

21 сентября состоится специальный показ фильма открытия фестиваля — картины классика мировой анимации Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”» (2020), самой необычной и авангардной российской ленты года. 22, 23 и 24 сентября состоятся московские премьеры трех значимых, по версии Garage Screen, фильмов полнометражного конкурса «Кинотавра». Названия фильмов будут объявлены 18 сентября — сразу после окончания фестиваля, но продажа билетов на эти сеансы уже открыта.

Все показы совместной программы Garage Screen и «Кинотавра» будут сопровождаться обсуждением фильмов с их авторами.

Основанная в 2012 году программа Garage Screen знакомит зрителей с выдающимися образцами российского и зарубежного художественного, документального и экспериментального кино, фестивальными новинками и анимацией.

Кинопоказы Garage Screen проходят в лектории Музея, а в теплое время года — в летнем кинотеатре на площади Искусств в Парке Горького. Первые показы Garage Screen под открытым небом состоялись в 2016 году на крыше Музея, в 2017 году на площади Искусств был открыт первый летний кинотеатр Garage Screen.

Команда киноотдела «Гаража» также проводит фестиваль Garage Screen Film Festival в городах России и стран СНГ и занимается кинопрокатом. В своей дистрибьюторской деятельности Garage Screen осмысляет новейшее кино и историю кинематографа в их диалоге с современным искусством и культурой.