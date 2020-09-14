В озере на границе США нашли затонувший 200 лет назад колесный пароход

Находку сделали двое жителей штата Вермонт, сообщает UPI.

Ими были водолаз-исследователь Гэри Лефевр и его жена Эллен, вместе изучавшие дно водоема. На глубине около 20 метров они увидели обломки корабля, которые отвезли в Морской музей озера Шамплейн.

Там археолог Крис Сабик определил, что водолазы нашли лопасти парохода «Феникс», который затонул в результате пожара 4 сентября 1819 года. В тот роковой день 46 пассажиров и члены экипажа покинули загоревшийся корабль, после чего шесть из них утонули, не сумев доплыть до берега.

Гребные колеса парохода лежат на дне примерно в миле от останков его корпуса на глубине от 18 до 30 метров. По словам аквалангиста, для него дно озера Шамплейн является своеобразным музеем, где он постоянно находит неожиданные вещи.