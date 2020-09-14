Пятеро африканцев «деколонизировали» музей в Нидерландах, вынеся африканскую статую

Инцидент произошел в «Музее Африки» в городе Берг-эн-Дал, сообщает издание Dutch News.

Пять франкоговорящих человек начали в музее прямую трансляцию на YouTube, заявляя о необходимости «возвращения наследия». Видеоролик шел около 22 минут.

Забрав статую из музея, африканцы вынесли ее и попытались уехать на машине, но не смогли из-за закрытого шлагбаума. После этого один из участников попытался вынести статую с территории в руках, но его задержала полиция.

По словам одного из участников инцидента, представленные в музее религиозные предметы были украдены из Африки голландцами и португальцами во времена колонизации и рабства. Теперь активисты решили «забрать украденное», заявил он.

Статуя возвращена в музей. Пять человек остаются под стражей. Прокуратура еще не приняла решение об их возможном обвинении.