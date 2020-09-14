Искусственный интеллект счел лучшим новым «Джеймсом Бондом» актера Карла Урбана

О результатах электронного кастинга сообщает Movieweb.

Характеристики потенциальных кандидатов на роль суперагента сравнивала программа Largo.ai. Кастинг был вызван необходимостью выбрать преемника Дэниела Крейга, который сыграл роль знаменитого агента в последней, 25-й части саги «Не время умирать».

На первое место среди британских актеров вышел Генри Кавилл (92%), второе занял Ричард Армитедж из «Хоббита» с 92%, третье — Идрис Эльба с 90,0%.

Однако после того, как в выборку включили не только уроженцев Великобритании, лучшим Бондом искусственный интеллект признал Карла Урбана, который получил 96,7%. Второе место занял Крис Эванс с 93,3%, третье — Уилл Смит с 92,2%.