Новосибирский музей представит в Москве выставку работ скульптора Юрия Шахояна

14.09.2020
Выставка будет работать до 4 ноября. Ее посетители увидят деревянные и керамические панно, маски из керамики, изделия из бивня мамонта и ювелирные украшения из металла. По словам куратора, посетители даже получат возможность потрогать экспонаты руками.
Экспозиция станет интерактивной, в ней будут использоваться разные медиаформаты. Помещение выставки превратится в «театральное пространство», обтянутое черным бархатом, все экспонаты в котором будут освещены профессиональным светом.
Сопровождать выставку будет специально написанная для нее музыка в стиле эмбиент. Центральной частью экспозиции станет маска, на которую будут проецироваться изображения огня и бетона, из которых сделаны экспонаты.