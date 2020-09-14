Актер Епифанцев назвал «мерзостью» создание семьи в нынешней России

По словам артиста, условия жизни в нашей стране не вызывают у него желания создать ячейку общества, пишет starhit.ru.

Со своей предыдущей супругой 48-летний Владимир Епифанцев расстался в 2016 году, при этом он не смог сохранить дружеские отношения ни с бывшей женой, ни с детьми – 15-летним Гордеем и 12-летним Орфеем. Однако актер не испытывает по этому поводу грусти, так как, по его словам, «вообще лишен этого чувства».

С нынешней спутницей Епифанцев встречается уже пять лет, но не планирует связывать себя с ей узами брака, так как вообще не хочет вновь идти в загс. «В эту дрянь я больше окунаться не хочу. Создавать ячейку общества в таком государстве, как наше – мерзость, пакость и гадость. А зачем рожать детей? Чтобы из них солдат сделали и убили их? Или чтобы в школе им мозг промывали? Пока вокруг такая реальность, я детей больше не хочу!» — заявил актер в разговоре с изданием.

За время пандемии коронавируса актер остался без работы, поэтому лишился возможность помогать сыновьям материально, как делал это раньше. Однако Епифанцев нашел в вынужденном карантине и плюсы, научившись любить людей, признался он.