Белый театр в Хабаровске закрылся из-за повышения стоимости аренды Минобороны РФ

Об этом написал в Instagram художественный руководитель Андрей Трумба.

«Ну вот и все друзья!!! Мы завершаем наш 32-летний сезон. Сегодня принимаем решение о закрытии Белого театра. Финита ля комедия», – подытожил худрук. По его словам, военное ведомство, в ведении которого находится здание, выставило учреждению долг в 475 200 рублей.

С нового года Минобороны увеличило ставку арендной платы, после чего в театр высылались заказные письма с новыми условиями договора, однако артисты не ходили за ними на почту. Как выяснилось, ведомство поднял с 1 января стоимость аренды помещения театра до 102 тысяч рублей в месяц, хотя еще недавно учреждение вместе с коммунальными расходами платило лишь 40 тысяч рублей.

В настоящее время руководство Белого театра ищет пути для решения проблемы. Однако юристы пока не дают никаких рекомендаций учреждению.

«На наделе с ними составим письмо к военным. С властями пока никак не разговаривал. Директор Музкомедии, как только узнал о наших неприятностях, протянул руку помощи, многие театры на самом деле откликнулись, тот же Вадим Гогольков и другие. Константин Зайнулин предложил встретиться», – рассказал Андрей Трумба в разговоре с КП Хабаровск.