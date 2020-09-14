Памятник Евгению Вахтангову открылся на Арбате у исторического здания театра

14.09.2020
Торжественное открытие памятника состоялось в понедельник. Мемориал основателю театра, режиссеру, педагогу и актеру Евгению Богратионовичу Вахтангову (1883 -1922) установлен перед фасадом театра.
В торжественной церемонии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков, председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По словам Крока, установка памятника состоялась в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина «О праздновании 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова». Торжественная дата приходится на 13 ноября 2021 года.