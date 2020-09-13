Гармаш и Мерзликин снимутся в драме для подростков

13.09.2020
Съемки фильма «Нахимовцы» стартовали в Петербурге, сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».
Также в фильме примут участие актеры Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов. В центре сюжета — приключения близнецов-курсантов Нахимовского училища.
Отец братьев, сам потомственный моряк, случайно узнает, что юные курсанты связались с бандой преступников, и пытается выручить сыновей из лап злодеев с помощью «нахимовского братства».
Братьев сыграют юные петербуржцы Даниила и Никита Ходуновы, выпускники театра-студии «Горошины». Как рассказали на «Ленфильме», найти подходящих для этой роли близнецов было самым сложным.
Андрей Мерзликин, который сыграет в фильме одну из главных ролей, высоко оценил идею съемки подростковой картины. Он напомнил, что такие ленты часто снимали в советские годы, и эти ленты имели большое влияние на молодежь.