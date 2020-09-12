Оперная дива Анна Нетребко объявила об уходе на самоизоляцию, спектакль в Петербурге отменен

12.09.2020
Это решение певица приняла после того, как у ее партнера по сцене обнаружили коронавирус, сообщила она сама в Instagram.
Напомним, вчера стало известно, что Большой театр отменил третий показ оперы «Дон Карлос» из-за заболевания Ильдара Абдразакова. Он должен был исполнять партию короля Филиппа II, но почувствовал себя плохо — тест на коронавирус дал положительный результат.
В своем аккаунте Instagram Нетребко сообщила, что она уже сдала тест, он оказался отрицательным. Тем не менее, она решила не рисковать здоровьем окружающих.
Спектакль «Евгений Онегин» в Мариинском театре, запланированный на 18 сентября, из-за этого перенесли на декабрь. Певица пожелала зрителям здоровья и добавила, что всегда мечтала спеть в «Онегине», именно в исторической постановке.