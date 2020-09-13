Британский шахтер нашел в поле «шахматы викингов» из чистого свинца

Оказалось, что за свою находку он может получить целое состояние, пишет Daily Mail.

Уникальный артефакт представляет собой набор свинцовых фигурок. Ученые считают, что это обучающая игра наподобие шахмат, которая была распространена среди викингов.





Отличается она от шахмат тем, что состоит из 37 фигурок, которые могут ходить только прямо. При этом основная цель — защитить своего короля и окружить чужого.





73-летний Мик Ботт, нашедший артефакт, всю жизнь трудился шахтером, а выйдя на пенсию, увлекся поисками — он исследует с металлоискателем территорию, на которой в 9-м веке находился лагерь викингов. Но до сих пор ничего настолько ценного ему не попадалось.





Специалисты из лондонского аукционного дома DNW распознали в находке древнюю настольную игру «Королевский стол» и заявили счастливому кладоискателю, что ее можно продать на торгах за приличную сумму. Стартовая цена составила тысячу долларов.



