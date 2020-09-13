Шумящая подвеска и загадочный «грузик»: Музей археологии приглашает на новую выставку

Экспозиция, рассказывающая об истории заселения столичного региона, открылась в пятницу, 11 сентября, сообщает РИА Новости.





Выставку «Кто мы? Откуда мы? История миграций в Московском крае с древнейших времен до Средних веков» готовили в течение полугода. Она познакомит посетителей с историей заселения региона начиная с эпохи палеолита до XVII века.





Экспонаты выставки позволят лучше узнать культуру древних людей, их быт и верования. Гостям музея расскажут, выходцы из каких земель создали первое население столицы, а также о жизни иностранцев в средневековой Москве.





Среди экспонатов можно увидеть редкие и древние артефакты эпохи каменного, бронзового и железного веков, такие как кремневые наконечники стрел, глиняные статуэтки. Интерес представляет особый талисман от злых сил в виде шумящей подвески — при движении она издает мелодию.





Назначение еще одного экспоната ученые пока затрудняются определить. Это глиняный конусовидный грузик, украшенный загадочным орнаментом, похожим на буквы. Также в музее представлены украшения восточнославянских племен, оружие и монеты Золотой Орды. Выставка будет работать до 6 июня следующего года.



