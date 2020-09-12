Создатель мультфильма «Нос, или Заговор «не таких» получил первую награду «Кинотавра-2020»

12.09.2020
Андрея Хржановского отметили за выдающийся вклад в кинематограф, передает ТАСС.
Вручая награду режиссеру, президент Сочинского кинофестиваля Александр Роднянский назвал его «выдающимся человеком». Полностью название награды звучит как «за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».
Сам лауреат, получая статуэтку, признался, что счастлив. Он также поделился планами на создание нового фильма, добавив, что премия «Кинотавра» ко многому обязывает.
Режиссер поблагодарил организаторов фестиваля, напомнив, что культура — это не только коммерция, но и искусство. В рамках фестиваля покажут новую анимационную ленту Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», снятую в 2020 году.
В ноябре Андрею Хржановскому исполнится 81 год. Он известен не только как мультипликатор, создатель выдающихся анимационных лент, но и как кинорежиссер: он снял полнометражный фильм по произведениям и биографии Иосифа Бродского под названием «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину».