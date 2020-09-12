Алла Пугачева возглавила «рейтинг» самых неприхотливых артистов

Непривередливость и дисциплинированность примадонны отметила режиссер Ирина Миронова в интервью WomanHit.ru.





Она рассказала, что с Пугачевой было очень легко работать, поскольку та на съемках беспрекословно выполняла все указания и ни на что не жаловалась. Режиссер отметила, что Алла Борисовна невероятно трудолюбива, поэтому с ней можно было работать в любых условиях и сколь угодно долго.





Теми же качествами, по мнению Мироновой, обладает и дочь певицы, Кристина Орбакайте. Та могла, не капризничая, танцевать на высоких каблуках по несколько часов кряду, несмотря на стертые в кровь ноги.





Клипмейкер посетовала на то, что современные артисты считают, что снять качественное видео легко, и пытаются спорить или давать советы режиссеру. Она подчеркнула, что создавать музыкальные видео — целая профессия, требующая не только специальных знаний, но еще и вкуса, энтузиазма, таланта.



