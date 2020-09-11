Первые успехи: Русский дебютант взял приз Венецианского фестиваля

Об этом говорится в сообщении на официальном Facebook-аккаунте программы «Дни авторов».





Главную награду параллельной конкурсной программы получил фильм «Китобой» 30-летнего режиссёра Филиппа Юрьева. Он повествует о молодом чукотском китобое, который влюбляется в девушку из видеочата. Узнав, что она живёт за океаном, юноша решается на безумный поступок.





Продюсерами ленты стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская, съёмки производились на киностудией «РОК». Поддержку съёмкам оказало Министерство культуры РФ, а также партнёры из Бельгии и Польши.





Фильм отличается многонациональным составом — в нём сыграли как простые чукотские жители, так и звёзды российского кино, например, Кристина Асмус. Также одну из ролей исполнил бельгийский актер Арье Вортхальтер. Фильм готовился в течение семи лет.





Программа Giornate degli autori проходит на Венецианском кинофестивале параллельно с основной с 2004 года, в неё попадают независимые оригинальные картины особенно высокого художественного уровня. В 2020 году жюри этой программы возглавил израильский режиссер Надав Лапид.



