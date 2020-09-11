Мощный ураган поднял со дна залива 4500-летний лес, который раньше считали легендой

О необычной находке, выброшенной на пляж города Лланрихстуда в Уэльсе, сообщили BBC News.





Местные жители нашли на берегу залива Кардиган сразу несколько стволов окаменелых деревьев. Их вынесло на берег волной, которую поднял в августе мощнейший ураган Фрэнсис.





Специалисты, исследовав деревья, установили, что они пролежали на морском дне не менее 4500 лет. Это согласуется с одной из версий легенды об Атлантиде: якобы часть затонувшей страны располагалась к западу от залива Кардиган.





Учёный, доктор Хиуел Гриффитс из Университета Аберистуита признался, что находка его одновременно обрадовала и встревожила. Перспектива открыть тайну исчезнувшей цивилизации ему импонирует, но столь частые и мощные шторма, по его мнению, свидетельствуют об изменениях климата.



