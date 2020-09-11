В Австралии глава компании поплатился должностью за разрушение древних пещер

11.09.2020
В пресс-службе Rio Tinto сообщили, что руководитель концерна покинет свой пост из-за скандала.
Ранее в ходе проведения работ компания, которая занимается горно-металлургической деятельностью, были уничтожены древние скальные пещеры. Археологи заявили, что эти пещеры представляли большую ценность для науки и могли пролить свет на историю австралийских аборигенов.
В австралийском обществе разразился скандал, в результате которого ряд топ-менеджеров лишился своих постов. Теперь очередь дошла и до главного исполнительного директора австралийско-британского предприятия: до 31 марта он будет уволен.
Также уведомления об увольнении получили генеральный директор железорудного подразделения Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симона Нивен. Владельцы Rio Tinto уже подыскивают замену уходящему руководителю.