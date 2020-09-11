«Я против»: Актриса Ольга Куриленко не оценила новые правила Берлинского кинофестиваля

Актриса заявила в интервью ТАСС, что разделение на лучшие мужскую и женскую роли было правильным.





Решение вручать теперь одну премию за лучшую роль «русская девушка Бонда» назвала «ерундой»: «Мы же разные. Женщины и мужчины — это не одно и то же». Куриленко считает, что бороться за равноправие полов нужно другими способами.





Она отметила, что женщины и мужчины от природы обладают разной внешностью, энергетикой и голосом, поэтому глупо сравнивать их. «Я против», — категорично заявила актриса.





Также она рассказала о своих творческих планах после перенесенной коронавирусной инфекции. Куриленко скоро вернется к работе, ее пригласили в фильм французского режиссера, который будет сниматься в Южной Корее.





По словам артистки, фильм будет о том, как француженка отправляется в Корею. Практически все остальные исполнители будут корейцами.



