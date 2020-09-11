Польские археологи обнаружили поселение каменного века, но не хотят раскрывать, где

Объект засекретили, о его месте расположения знают только ученые, сообщает сообщает Nauka w Polsce.





Известно, что место стоянки древних людей находится где-то на территории Эльблонгского лесничества. Первыми его открыли именно лесники.





Археологи Варшавского университета не успели в этом году произвести детальные раскопки, поэтому решили пока не раскрывать место широкой общественности. Специалисты надеются, что в 2021 году смогут продолжить работы и открыть новые факты истории Польши, а пока объект будет находиться под охраной лесничества.





Но кое-что археологи всё же рассказали, в частности, о найденных осколках сосудов, кремневых отщепах и каменных орудиях труда. По мнению специалистов, находки указывают на эпоху неолита.





Они пояснили, что во времена неолита на побережье Гданьского и Калининградского заливов процветала так называемая Жуцевская культура, вероятнее всего, найденные артефакты относятся к ней. Эти племена проживали на юго-восточном побережье Балтийского моря в III и начале II тысячелетия до нашей эры



