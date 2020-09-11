«Добирался на перекладных»: Французский хореограф рассказал о подготовке к открытию сезона в Большом театре

Из-за пандемии приезд Мартина Шекса в Россию едва не сорвался, сообщает РИА Культура.





Шекса пригласили поставить один из балетов в рамках проекта «Четыре персонажа в поисках сюжета», но закрытые границы едва не стали препятствием. К счастью, всё обошлось — вчера состоялся первый показ балетной программы, которая открыла юбилейный, 245-й сезон Большого театра.





Как рассказал руководитель балетной труппы Большого Махар Вазиев, идея создать такой спектакль возникла у него во время самоизоляции, когда все планы творческих людей рухнули и было неясно, что делать дальше. Были отсмотрены десятки постановок перспективных молодых хореографов, и четверых из них пригласили для работы в Большой.





Счастливчиками стали Брайан Ариес (Пуэрто-Рико), Симоне Валастро (Италия), Димо Милев (Болгария) и Мартин Шекс (Франция). Вначале они работали над созданием спектакля удалённо, а затем с большим трудом руководству Большого театра удалось привезти их в Россию.





Правда, планировалось, что хореографы пробудут в Москве пару недель, но они решили задержаться на пару месяцев.





Спектакль, составленный из четырёх балетов разных постановщиков, получился необычным и интересным именно благодаря различиям в почерках. Премьера «карантинного» проекта с успехом прошла вчера, 10 сентября, также его покажут сегодня и 13 числа.



