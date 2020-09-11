Знаменитый актер-карлик внезапно скончался в возрасте 54 лет

Родные Стиви Ли не озвучили причину его смерти, сообщает The Independent.





Издание добавляет, что артист умер у себя дома утром 9 сентября. Ли прославился благодаря ролям в сериале «Американская история ужасов» и фильме «Чудаки 3D».





Семья Стиви также подтвердила его смерть, уточнив, что это произошло внезапно. Поклонники выразили свои соболезнования родными Ли, назвав его «крутейшим парнем в истории».





В США Стиви Ли также был известен как участник реслинг-боев, выступавшим под псевдонимом «Кукла Психо-карлик».





Вчера также стало известно, что актриса Дайана Ригг, сыгравшая единственную жену Бонда, скончалась в возрасте 82 лет. Как ранее сообщала дочь звезды «Бондианы», ее мать страдала онкологическим заболеванием — диагноз был поставлен полгода назад. По словам агента Ригг, она скончалась в своем доме утром 10 сентября.



