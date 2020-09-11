«Его Оплот»: Концерт Юлии Чичериной жители Донецка встретили со слезами на глазах

11.09.2020

Певица выступила в честь годовщины освобождения Донбасса, сообщает ИА «Новороссия».


Она исполнила свои самые знаменитые хиты разных лет, в том числе песню, посвященную погибшему главе ДНР Александру Захарченко. Когда зазвучали строки песни «Его Оплот», многие зрители заплакали.

Кроме того, 42-летняя рок-звезда спела знаменитую «Ту-лу-ла» и лиричную «Мой рок-н-ролл». Концерт прошел 8 сентября на сцене Донецкой государственной академической филармонии.

Если первое отделение концерта составили известные песни прошлых лет, то после антракта певица исполнила произведения, посвященные военному конфликту в регионе. В частности, песню «На передовой» она исполнила на бис. 

Обращаясь к жителям Донбасса, Юлия Чичерина поздравила всех с праздником и пожелала двигаться дальше. «Счастье есть, поэтому я желаю, чтобы оно со всеми случилось», —  отметила артистка в интервью.ИА «Новороссия».