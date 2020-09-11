Первый за 29 лет сольный альбом Жанны Агузаровой удивил поклонников

Оказалось, что это просто сборник уже известных песен, сообщает портал InterMedia.





Очередной сольный альбом бывшей солистки группы «Браво» состоит из хитов, записанных ею же в разные годы. Пластинка получила название «Королева Сансета» в честь самой новой из представленных на диске 12 композиций. В сборник также вошла известная еще по концу 80-х годов песня «Не упрекай».





Громкой презентации новой пластинки не было. Все, что удалось узнать журналистам, это то, что запись велась в пяти городах мира — Москве, Петербурге, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.





«Королева Сансета» стала первым сольным альбомом певицы со времен «Русского альбома», который вышел в 1991 году. В него вошел такой хит Агузаровой, как «Мне хорошо с тобой».



