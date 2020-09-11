Pop-up театр провел спектакль без сцены, зрительного зала и актеров

Театральный эксперимент прошёл в Царском Селе — об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.





Идея акустического спектакля-променада заключается в том, что зрители — они же и участники спектакля — совершают прогулку по парку, слушая через наушники голоса героев. Необычный проект придумали режиссер Семен Александровский и драматург Ася Волошина.





Спектакль в наушниках стал совместным детищем команды театральных деятелей и дирекции музея «Царское Село». В этой постановке нет привычной сцены, зала и актеров: следуя голосам в бинауральной записи, зрители знакомятся с самыми романтическими уголками Екатерининского парка.





Бинауральная аудиозапись имитирует звуки, которые человек слышит в естественной среде. В записи спектакля приняли участие известные в Петербурге театральные актеры: заслуженный артист России Василий Реутов, Алена Старостина и Мария Зимина.





По сюжету, в парке встречается пара влюбленных, которые, гуляя по тропинкам и аллеям, беседуют об истории России. В сюжет променада органично включены сведения об интересных местах парка.



