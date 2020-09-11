Григорий Лепс получил неожиданный подарок от детей из донецкой онкобольницы

Юные пациенты записали для артиста трогательное видео, сообщает «Комсомольская правда».





Больные ребята не смогли присутствовать на концерте, который певец дал 8 сентября в честь Дня города, поэтому решили обратиться к нему с помощью современных технологий. Инициаторами создания ролика выступил благотворительный фонд «Время добрых».





Дети, проходящие лечение от тяжелых форм рака, признались, что мечтают о личной встрече с любимым артистом и хотят подарить ему подарки, сделанные своими руками. А потом хором спели песню Лепса «Жить», строчки которой имеют для них особый смысл.





В фонде «Время добрых» выразили надежду, что их подопечные скоро поправятся и когда-нибудь смогут посетить концерт Григория Лепса. Сейчас организация собирает деньги на лечение 14-летней жительницы Донбасса Дарьи Лавровой, которая борется с острым лимфобластным лейкозом, — необходимая сумма составляет 399 тысяч рублей.





Ранее мы уже писали о том, что первый концерт Григория Лепса на Донбассе произвел неожиданный эффект: зрители хором спели гимн России. Всего на концерте присутствовало порядка 70 тысяч человек, концертная программа была приурочена ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков.