Григорий Лепс получил неожиданный подарок от детей из донецкой онкобольницы

11.09.2020

Юные пациенты записали для артиста трогательное видео, сообщает «Комсомольская правда».


Больные ребята не смогли присутствовать на концерте, который певец дал 8 сентября в честь Дня города, поэтому решили обратиться к нему с помощью современных технологий. Инициаторами создания ролика выступил благотворительный фонд «Время добрых».

Дети, проходящие лечение от тяжелых форм рака, признались, что мечтают о личной встрече с любимым артистом и хотят подарить ему подарки, сделанные своими руками. А потом хором спели песню Лепса «Жить», строчки которой имеют для них особый смысл.  

В фонде «Время добрых» выразили надежду, что их подопечные скоро поправятся и когда-нибудь смогут посетить концерт Григория Лепса. Сейчас организация собирает деньги на лечение 14-летней жительницы Донбасса Дарьи Лавровой, которая борется с острым лимфобластным лейкозом, — необходимая сумма составляет 399 тысяч рублей.

Ранее мы уже писали о том, что первый концерт Григория Лепса на Донбассе произвел неожиданный эффект: зрители хором спели гимн России. Всего на концерте присутствовало порядка 70 тысяч человек, концертная программа была приурочена ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков.  