В Южной Корее нашли тело древнего аристократа, с ног до головы увешанное драгоценностями

Необычную гробницу древнего царства Силла обнаружили в городе Кенджу, пишет The Korea Times.





По мнению ученых, умершего погребли в первой половине VI века. Судя по облачению, этот человек мог принадлежать к очень благородному или даже царскому роду.





Сообщается, что тело было найдено в облачении, полностью состоящем из драгоценностей. Даже туфли на умершем сделаны из бронзы и покрыты золотом — археологи утверждают, что это специальная ритуальная погребальная обувь, поскольку ходить в такой невозможно.





Сама гробница являет собой деревянную камеру внутри каменного кургана. Помимо драгоценностей, в ней были найдены разнообразные глиняные сосуды.





Интересно, что один из браслетов покойника украшен более чем 500 крошечными бусинами, каждая всего в миллиметр диаметром. а вся правая рука унизана серебряными кольцами. Археологи предположили, что это была женщина, судя по обилию украшений, но истлевшие останки не позволяют дать точный ответ.



