Рассекречены архивные документы об оккупации Севастополя

Их покажут на выставке «Без срока давности», которая открылась в Центре культуры и искусств, сообщает «Новый Севастополь».





В экспозиции представлено более 2500 архивных дел, фотографий и фронтовых газет, которые рассказывают о нацистской оккупации города в 1942-1944 годах. Из них посетители выставки узнают о таких страшных событиях, как карательные операции фашистов или отправка мирных жителей на работы в Германию.





При этом многие архивные документы и артефакты представлены общественности впервые. По сей день специалисты ФСБ открывают новые обстоятельства преступлений нацистов против человечества. Подобные выставки являются федеральным проектом и проводятся в десяти регионах России.





Как отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, посещение выставки и знакомство с рассказами об ужасах военных лет не может оставить равнодушным. Он признался, что даже ему было эмоционально тяжело слушать о том, например, как маленькие дети стирали и скручивали бинты для раненых.





После открытия выставки состоялась видеоконференция, темой которой стал законопроект о жителях осажденного Севастополя, внесенный на рассмотрение в Государственную думу. Он предполагает уравнение в правах ветеранов войны и тех, кто провел период оккупации в городе-герое.



