Зрительница МДТ подала в суд на Данилу Козловского за травму во время спектакля

Инцидент произошел еще в прошлом году, сообщает ТАСС.





Во время показа «Гамлета», одного из самых популярных спектаклей Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге, в зрительный зал отлетел кусок металлической флейты, которая использовалась Козловским как реквизит. Обломок попал зрительнице по имени Елизавета Видус в голову.





Как рассказал позже худрук театра Лев Додин, Козловский в тот день даже не узнал о случившемся, а после спектакля уехал в другой город, после чего отправился за границу. Вернувшись в Петербург, он сразу передал пострадавшей театралке свои извинения, приложив к ним букет цветов и пригласив на съемочную площадку в качестве компенсации.





Тем не менее, Видус решила подать иск против театра: в Куйбышевский районный суд поступило ее заявление о возмещении вреда здоровью. Вчера, 10 сентября, было начато его рассмотрение. Женщина указывает на то, что после травмы ей пришлось лечь в больницу, где ее прооперировали.





Додин считает, что зрительница имеет полное право на получение компенсации. Он отметил, что после инцидента Елизавете в театре оказали медицинскую помощь, после чего сопроводили в больницу, а затем еще не раз принесли извинения.



