«Цветы России» отправятся в Бельгию и Люксембург

Там весной 2021 года пройдёт одноимённый Международный культурный фестиваль, сообщили организаторы мероприятия.





На пресс-конференции, посвящённой проведению фестиваля, они также рассказали о программе «Цветов России-2021»: она будет включать в себя мастер-классы, выставку и гала-концерт классической музыки. Фестиваль должен был пройти в этом году в рамках проекта «Русские сезоны», но был отменён из-за пандемии.





Фестиваль «Цветы России» проводится с 2013 года в разных странах по инициативе Министерства культуры РФ. Задачей фестиваля является знакомство жителей зарубежья с детским творчеством нашей страны.





Как отметила начальник отдела международного культурного сотрудничества Министерства культуры РФ Алина Иващенко, фестиваль всегда пользовался большой популярностью у зарубежной аудитории, а то, что он пройдёт весной, даже символично. Ведь дети — это цветы жизни, а они расцветают именно в весенние месяцы.





Она выразила надежду на то, что творчество одарённых российских детей позволит всем, кто устал от проблем и неудач 2020 года ощутить новый прилив сил и вдохновения. В прошлом году фестиваль проходил в Германии, в Дюссельдорфе.



