«Маска, я тебя знаю»: «Кинотавр» откроется сегодня в Сочи в «коронавирусном» формате

В этом году пришлось отказаться от дефиле гостей по красной дорожке, сообщил журналистам Президент «Кинотавра» Александр Роднянский.





Все участники и гости кинофестиваля также обязаны будут носить маски и перчатки. Фестиваль должен был пройти ещё в июне, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на осень.





Ранее организаторы не исключал, что фестиваль снова придётся перенести, но всё обошлось.Правда, программу мероприятий пришлось сократить — развлекательная часть на 31-м «Кинотавре» будет весьма скромной.

В основном конкурсе кинофестиваля принимают участие 13 картин, среди них «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Конференция» Ивана Твердовского, «Скажи ей» Александра Молочникова и другие. Откроется «Кинотавр» мультфильмом «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского, а фильмом закрытия станет лента Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.





Обе церемонии — и открытия, и закрытия — пройдут в «Зимнем театре», там же пройдёт показ фильмов основного конкурса и короткометражки. Остальные фильмы покажут под открытым небом – на Театральной площади.



