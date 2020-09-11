Cosmoscow открывается сегодня и онлайн, и офлайн

Международная ярмарка современного искусства в Москве открывается сегодня, 11 сентября, сообщает ТАСС.





Это будет восьмая по счёту ярмарка и первая, которую проведут в гибридном формате, рассказала основатель и директор ярмарки Маргарита Пушкина. Она пояснила, что основные мероприятия пройдут, по традиции, в Гостином дворе, а дополнительная программа будет представлена в Сети.





Непростые условия и необычный формат не помешали организаторам Cosmoscow расширить свой масштаб: Пушкина сообщила, что они запустили новые интересные проекты. Она добавила, что в онлайн-варианте ярмарки будут представлены как галереи, которые выставляются в Гостином дворе, так и другие. Традиционная ярмарка завершится 13 сентября, виртуальная версия будет идти на два дня дольше.





Всего в ярмарке Cosmoscow 2020 примут участие 62 галереи, которые представят работы более 300 художников. Это организации не только из России, но и Эстонии, Польши, Германии, Грузии, Франции, Австрии и Италии. В частности, зарубежное искусство представлено галереями Dawid Radziszewski Gallery (Варшава), Galerie Emanuel Layr (Вена/Рим), HORS-CADRE (Париж), Peres Projects (Берлин) и другими.





Пушкина отметила, что, как ни странно, даже при всех сложностях этого года, связанными с пандемией и закрытием границ, в оргкомитет поступило очень много заявок. Также она рассказала, что в этом году впервые открывается секция «Сделано в Москве» — идея реализуется при поддержке столичного правительства и объединяет 20 столичных галерей.



