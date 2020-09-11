«Лазорь писал»: В Ярославской области найдено древнее граффити с автографом

На белокаменной стене изображено фантастическое существо, сообщает Interfax.





Рисунок и часть текста, сделанные примерно в XII веке, обнаружены при проведении археологических изысканий в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском. Это один из древнейших храмов домонгольского периода, он был построен в середине XII века по заказу князя Юрия Долгорукого.





На куске белокаменной стены изображено странное существо с телом змеи, хвостом рыбы и птичьей головой. При этом существо находится в руке бегущего человека.





По словам руководителя экспедиции, члена-корреспондента РАН Владимира Седова, такие изображения были распространены в средние века в Европе, но в Древней Руси о них было мало известно. Учёные предполагают, что рисунок может символизировать победу добра над злом.





Рядом с древним граффити сохранилась часть текста — она гласит «Лазорь писал». Также сохранился ещё один рисунок с крестами, как полагают специалисты, это погребальная символика.



