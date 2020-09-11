Российский фильм-апокалипсис о неизвестном вирусе переведут на 12 языков

11.09.2020
Премьера картины на платформе Netflix намечена на 7 октября, сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.
Режиссером сериала «Эпидемия» по произведению Яны Вагнер «Вонгозеро» стал Павел Костомаров. Фильм будет сопровождаться субтитрами и дубляжом на 12 различных языках.
«Эпидемия» расскажет о катастрофе, вызванной распространением неизвестного вируса, уничтожающего легкие. Власти, слишком поздно осознав масштаб опасности, срочно закрывают города, перекрывая въезды и выезды.
Деньги моментально теряют ценность, население вынуждено драться за продукты и топливо. Растет преступность, а вчерашним врагам приходится объединяться, чтобы пережить пандемию.
В главных ролях сериала задействованы такие актеры, как Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко.