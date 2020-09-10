«Утончённая версия Терминатора»: опубликован первый трейлер фильма российского культуриста Александра Невского

10.09.2020
Отрывок из боевика с участием культовых голливудских актёров выложен на сайте кинокомпании Czar Pictures.
Лента, продюсером которой выступил известный бодибилдер, получила название «Красные пророчества». Невский сыграл также и главную роль — американского журналиста.
По сюжету, корреспондент из США, работающий в Москве, впутывается в опасную политическую игру. Целью преступников является срыв выборов президента Соединённых Штатов. Герою Невского предстоит разобраться в деле и узнать, кто «дёргает за ниточки».
Известно, что в съёмках российского фильма приняли участие сразу несколько звёзд Голливуда: Майкл Мэдсен, Эрик Робертс, Стивен Болдуин, Каспер ван Дин и Одед Фер. Сам Невский считает, что его работа будет похожа на ленту о Терминаторе, только в более «стильной и утончённой» версии.