На выставке памяти Георгия Тараторкина в Петербурге покажут портрет Блока, принадлежавший Ахматовой и Раневской

Последняя подарила его артисту за прекрасно сыгранную роль великого поэта, сообщает ТАСС.

Портрет Блока станет лишь одним из нескольких десятков предметов и документов, которые представлены в экспозиции. Выставка в честь дня рождения артиста, который начинал свой творческий путь в ленинградском ТЮЗе, открылась сегодня в Музее театрального и музыкального искусства.





Экспозиция получила название «Благословляю все, что было...» — это строка из стихотворения Блока, образ которого мастерски воплотил Тараторкин в спектакле театра Моссовета «Версия». Эта роль так впечатлила Фаину Раневскую, что она передала Георгию уникальную реликвию — портрет Блока, ранее принадлежавший Анне Ахматовой.





Важное место в экспозиции занимают записные книжки артиста: его сын, декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин, рассказал, что у Георгия Георгиевича была привычка записывать свои размышления о театре.





Тараторкин-младший также отметил, что выставка в Петербурге посвящена именно началу актёрской карьеры отца, то есть тем годам, которые он провёл в Ленинграде. «Ленинград-Петербург был камертон и, наверное, самый чистый звук души его на протяжении всей жизни», — добавил сын артиста.



