«Лучший вокал России»: Лариса Долина принимает поздравление с юбилеем

10.09.2020
Карен Шахназаров назвал артистку одной из лучших певиц Европы — слова режиссёра цитирует ФАН.
10 сентября одной из самых известных джазовых певиц России исполнилось 65 лет. С юбилеем Ларису Долину поздравил и президент страны Владимир Путин: «Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Коллеги по шоу-бизнесу также выразили артистке свои наилучшие пожелания, отметив её талант, ум и красоту. Лев Лещенко заявил журналистам, что Долина отличается необыкновенным интеллектом, а телеведущая Яна Чурикова отметила отзывчивость и доброту певицы.
Кинорежиссёр Карен Шахназаров признался, что считает Долину лучшей вокалисткой страны, а может быть, и Европы. Напомним, артистка сыграла в фильме Шахназарова «Мы из джаза» роль темнокожей американской певицы.