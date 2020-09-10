В Архангельске отреставрируют 300-летнюю Новодвинскую крепость

Проект получил поддержку Минкульта, сообщает администрация Архангельской области.





Планы реставрации крепости, заложенной в дельте Северной Двины по указу Петра I, обсудили в четверг в рамках рабочей встречи министр культуры РФ Ольга Любимова и врио главы региона Александр Цыбульский. Министр попросила чиновника подготовить проектную документацию и смету предполагаемых работ.





Как отметила Любимова, часть работ нужно будет выполнить до праздничных мероприятий. «Нам с вами сейчас необходимо определиться, что нужно сделать в первую очередь», — подчеркнула министр.





Директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова в ходе встречи обратила внимание министра, что Архангельск не был включён в список городов, где запланированы мероприятия в честь 350-летию Петра I в 2022 году,





Новодвинская крепость была задумана Петром I как защитный оплот Архангельского фарватера, поскольку в период Северной войны 1700-1721 годов регион постоянно подвергался нападениям шведов. В те годы это была одно из лучших фортификационных сооружений в России.





Именно у стен Новодвинской крепости тогда ещё даже недостроенной, летом 1721 года был разгромлен передовой отряд шведской эскадры и предотвращено нападение на Архангельск.



