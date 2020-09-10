Незаконно ввезённые с Украины медали и монеты передали в российские музеи

Об этом сообщает Министерство культуры РФ.





Как говорится в сообщении ведомства в соцсетях, очередная партия незадекларированных культурных ценностей поступит во временной хранение Управления Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.





В основном это медальоны, монеты, медали и жетоны, незаконно ввезённые на территорию РФ с Украины и позже конфискованные таможенной службой. В ближайшее время все ценности будут распределены между музеями страны.





Недавно стало также известно, что ритуальный меч Ордена Тамплиеров 1923 года временно будет храниться в Министерстве культуры РФ. Затем артефакт будет передан на постоянное хранение или на выставку в государственный музей. Ранее таможенники пресекли незаконный вывоз уникального меча за границу.



