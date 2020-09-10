В замке королей Нортумбрии нашли древний круглый дом, который вызвал жаркие споры

Археологи не могут договориться, к какой эпохе отнести удивительную находку, пишет Chronicle Live.





Часть ученых считают, что здание возвели в самом начале римской оккупации Британии, а другая часть склоняется к версии, что дом построили в конце эпохи римских завоеваний. Так или иначе, обе стороны сходятся в том, что дом построили именно римляне около 2000 лет назад.





Интересно, что замок королей Нортумбрии в Бамбурге с середины прошлого века уже изучен и изрыт археологами вдоль и поперек, однако необычное круглое здание нашли только сейчас. Как рассказали сами исследователи, они просто «решили копнуть поглубже» и сразу наткнулись на удивительное сооружение.





Дом имеет диаметр от 12 до 20 метров, некоторые специалисты полагают, что здание могло несколько раз перестраиваться в более поздние периоды. Так или иначе, находка поможет ученым составить более точную картину истории этих мест.

Сам город Бамбург, предположительно, был основан в VII веке нашей эры и служил резиденцией англосаксонских правителей, а также столицей могущественного королевства Нортумбрия. Ранее считалось, что первые поселения на этом месте появились в VI веке нашей эры, но обнаруженный круглый дом коренным образом меняет представления о первых жителях региона.



